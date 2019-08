Icardi, Sconcerti consiglia il Napoli con l'argentino protagonista: le parole

Da quando è stato dichiarato ufficialmente fuori dal progetto dell'Inter, Mauro Icardi è stato accostato - anche piuttosto insistentemente - al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro corteggiò il bomber di Rosario già 3 anni fa, e adesso che l'argentino è in uscita dal club meneghino potrebbe finalmente portarlo sotto il Vesuvio. Sul possibile passaggio dell'ex Samp al club partenopeo, Mario Sconcerti, in virtù anche della presenza di Arkadiusz Milik, sulle frequenze di Radio Marte ha detto:

"Mauro Icardi è il miglior nome tra quelli accostati al Napoli, anche se sono sei mesi che non tocca palla e pure un fisico giovane ne risente. A me dispiacerebbe molto per Arkadiusz Milik che reputo un grande attaccante. Andrebbe affiancato da Icardi e non mandato via, ma sarebbe chiaramente un lusso".