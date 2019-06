Icardi-Roma affare impossibile. I giallorossi "incolpano" l'Inter

Nella serata di ieri, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha lanciato la bomba che avrebbe visto accostato Mauro Icardi alla Roma. Con i capitolini ci sono ancora in stand-by gli affari relativi ad Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov, ma vedere il bomber rosarino in giallorosso ad oggi è al limite dell'impossibile.

"Da Trigoria fanno sapere che non esiste nessuna trattativa e che è l’Inter – per cercare una conveniente asta – a far filtrare la notizia. Perché in realtà una decina di giorni fa il club nerazzurro, al tavolo con quello giallorosso per definire il trasferimento di Dzeko, ha proposto anche di mettere sul piatto Icardi e naturalmente non c’è nessuna società al mondo che non ci avrebbe riflettuto su".

Questo è quanto rivelato stamane dalla Gazzetta dello Sport. Insomma, l'affare che potrebbe portare il bosniaco all'Inter è più che fattibile. Al contrario, quello che avrebbe dovuto portare Icardi alla Roma, per i tifosi giallorossi sembra destinato a restare solo un sogno.