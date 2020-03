Icardi Real Madrid, niente da fare: l'ex Inter vuole solo l'Italia

Dopo essersi trasferito al PSG al termine di un tira e molla con l'Inter conclusosi sul gong, Mauro Icardi è pronto a far le valigie e tornare in Italia. L'argentino, attualmente sotto la Tourre Eiffel in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro, con ogni probabilità non verrà riconfermato.

La redazione di elgoldigital.com ha reso noto l'interesse del Real Madrid, ma a tal proposito il bomber originario di Rosario avrebbe fatto sapere di avere in testa solo un club: la Juventus.

Il DS bianconero Fabio Paratici ci provò già la scorsa estate, ma complici le permanenze di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain il tutto si è arenato. Oggi la Juventus per Icardi c'è ancora, e la prossima estate per lo sbarco dell'ex Samp a Torino potrebbe essere quella decisiva.