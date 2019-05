Icardi, quella di stasera può essere l'ultima a San Siro: l'erede è pronto

Sarà un San Siro stracolmo quello di stasera contro l'Empoli. I tifosi interisti, per l'ennesima volta hanno dimostrato vicinanza alla squadra nel momento più delicato della stagione.

La posta in palio è altissima, e coloro i quali si giocano la permanenza all'Inter sono molteplici. Uno su tutti Mauro Icardi, questa sera destinato a vestire la maglia nerazzurra per l'ultima volta.

"Maglia che dovrebbe migrare sulle spalle di Edin Dzeko la prossima stagione. Da Icardi ci si aspetta quel gol che al Meazza, in casa, su azione, l’argentino non segna da quando si è giocato il derby d’andata del 21 ottobre". Questo è quanto riportato stamane da Tuttosport.