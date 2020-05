Icardi Psg, trattativa in fase avanzata: accordo entro domenica

Mancano solo 4 giorni alla deadline per sfruttare il diritto di acquisto da 70 milioni di euro per Mauro Icardi. L'argentino,autore di 20 goal in 31 presenze complessive, avrebbe convinto la dirigenza parigina a contare su di lui anche per il futuro. La trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain prosegue e sarebbe entrata in una fase avanzata.

Il club francese avrebbe tutte le intenzioni di acquistarlo a titolo definitivo, ma non sembrerebbe disposto a spendere la cifra pattuita la scorsa estate per il diritto di riscatto. Per questo motivo, Leonardo sarebbe al lavoro con la dirigenza nerazzurra per cercare di ottenere uno sconto. La prima offerta dei parigini sarebbe di 50 milioni di euro più 10 di bonus, cifra ritenuta troppo bassa dalla dirigenza nerazzurra. L'intenzione dell'Inter sarebbe quella di ottenere almeno 60 milioni di euro di base fissa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'intesa tra le parti sarebbe molto vicina e l'affare si potrebbe chiudere entro la prossima domenica. Il futuro di Mauro Icardi, salvo clamorosi colpi di scena, sarà ancora con la maglia del PSG.