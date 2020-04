Icardi PSG, siamo ai saluti: la volontà del giocatore è chiara

Si prospetta ancora un'estate di fuoco quella che sta per arrivare per il futuro professionale di Mauro Icardi. L'attaccante argentino infatti, stando a quanto riferito da ESPN, vorrebbe far ritorno in Italia per due motivi.

Il primo è che il giocatore giudica il livello del nostro calcio maggiore rispetto a quello della Ligue 1. Il secondo invece, è legato alla sua famiglia. La moglie Wanda Nara e i cinque bambini vivono ancora a Milano, pertanto l'ex Samp starebbe spingendo per tornare a vivere proprio nel Belpaese.

Su di lui persiste l'interesse della Juventus, dove il DS bianconero Fabio Paratici lavora da oltre un anno per portarlo a Torino e che durante la prossima sessione di mercato potrebbe finalmente riuscirci.