Icardi PSG, Leonardo ha il piano pronto per riscattarlo

I contatti tra il PSG e l'Inter per quanto concerne Mauro Icardi procedono incessanti. Il bomber di Rosario è in attesa di conoscere il proprio futuro che sembra essere sempre più sotto la Tourre Eiffel.

Per trattenerlo in Francia il DS del club parigino Leonardo entro il prossimo 31 maggio dovrebbe versare nelle casse nerazzurre i 70 milioni di euro pattuiti in precedenza.

Secondo la redazione de L'Equipe però, l'intenzione del PSG sarebbe un'altra: abbassare la parte cash dell'affare inserendo come contropartita tecnica il cartellino di Julian Draxler, già trattato in passato dall'Inter ma che oggi non sembra entusiasmare più come una volta.