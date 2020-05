Icardi PSG, il riscatto è vicino: Marotta pronto a reinvestire su due italiani

Si è trasferito a Parigi la scorsa estate praticamente sul gong dopo aver appreso in maniera piuttosto palese che per lui all'Inter non c'era più spazio. E' il riassunto della storia recente di Mauro Icardi, ex capitano nerazzurro che adesso può essere riscattato dal PSG.

Per riconfermare l'argentino, il club di Nasser Al-Khelaifi dovrà versare all'Inter i 70 milioni di euro precedentemente pattuiti per il diritto di riscatto. L'intenzione dei francesi c'è, con il DS Leonardo che si sta muovendo in prima linea per concludere l'affare entro il 31 maggio.

Con i soldi che entreranno dalla cessione di Icardi, secondo la redazione di Sportmediaset l'AD nerazzurro Giuseppe Marotta reinvestirà per arrivare ad accaparrarsi Sandro Tonali e Federico Chiesa.