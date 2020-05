Icardi PSG, due contropartite tecniche per convincere l'Inter: i nomi

Le negoziazioni tra Inter e PSG per quanto concerne Mauro Icardi procedono senza sosta. I parigini entro la fine di questo mese dovrebbero versare i 70 milioni di euro validi per il riscatto del bomber argentino.

La redazione di Sportmediaset però, ha reso nota una strada secondaria che la dirigenza del club francese potrebbe percorrere per sborsare meno denaro cash. Il tutto, conduce all'inserimento nell'affare dei cartellini di Julian Draxler e Leandro Paredes.

Il primo è stato trattato dall'Inter già in passato ma non ha mai entusiasmato del tutto. Il secondo invece, è un vero pallino dell'AD nerazzurro Beppe Marotta. Al club di Via della Liberazione però interessa cedere Icardi per cash in modo tale da poter reinvestire in maniera autonoma.