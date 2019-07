Icardi, possibile muro contro muro. Nel frattempo Conte parte senza punte

Che il futuro di Mauro Icardi sia sempre più enigmatico non è una novità. Sul giocatore, che oggi ha cominciato la preparazione atletica estiva da solo alla Pinetina mentre il resto della squadra partirà alla volta di Singapore, persiste l'interesse di Napoli e Juventus.

Sportmediaset però, direttamente dal suo tg ha fatto sapere che oltre ai due club potrebbe esserci una terza opzione, ossia quella di vedere Icardi ancora in nerazzurro a percepire lo stipendio senza giocare e non facendo ottenere al club di Viale della Liberazione il denaro necessario necessario per effeuttare l'assalto a Romelu Lukaku.

Su quest'ultimo nome (insieme a quello di Edin Dzeko) è doveroso segnalare che il tecnico interista Antonio Conte aveva richiesto quantomeno una punta per la tournée asiatica, ma le difficoltà nelle trattative con Manchester United e Roma non lo hanno permesso.