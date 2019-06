Icardi, permanenza all'Inter difficile ma non impossibile: lo scenario

Futuro sempre più pieno di interrogativi per Mauro Icardi. Il bomber rosarino, da quando è scoppiato il caso che ha derivato la revoca della fascia da capitano, viene visto da quasi tutta Italia come principale partente.

E' vero, l'attaccante non gode più dell'incedibilità di cui ha goduto fino alla scorsa estate. Adesso che però in nerazzurro c'è un altro tecnico, le possibilità di rimanere a Milano sono diminuite, ma non è da escludere comunque un epilogo a sorpresa. A riguardo infatti, La Stampa questa mattina riporta:

"Nonostante le voci di un interessamento dell’Atletico di Madrid, di offerte per l’attaccante al momento non ne sono arrivate. La prossima settimana, quando Antonio Conte e Mauro Icardi si vedranno, si potrebbe aprire uno spiraglio per la permanenza dell’attaccante a Milano. Difficile ma non impossibile“.