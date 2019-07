Icardi, nel fine settimana il giocatore raggiungerà Wanda a Ibiza: i dettagli

Mauro Icardi è sempre più separato in casa con l'Inter. L'attaccante argentino non è infatti partito con il resto della squadra per la tourneé in Cina. Stando a quanto riferisce "SportMediaset", questo fine settimana il giocatore raggiungerà a Ibiza la moglie-agente Wanda Nara, assieme all'altro procuratore sportivo Giuffida, per fare ancora più chiarezza sul proprio futuro.

Sulle tracce di Icardi ci sono Juventus e Napoli, entrambe pronte ad accogliere il bomber ex Barcellona e Sampdoria.