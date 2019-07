Icardi-Napoli, gli azzurri insistono: Biasin analizza la situazione

"Penso che Aurelio De Laurentiis voglia certamente portare a casa uno dei tre tra James Rodriguez, Mauro Icardi e Nicolas Pépé e credo che uno di questi arriverà. Io sarei fiducioso".

Ha esordito così Fabrizio Biasin sulle frequenze di Radio Sportiva per quanto concerne il mercato del Napoli che continua a seguire anche Mauro Icardi. Successivamente, il famoso giornalista ha poi precisato:

"Fabio Paratici e Cristiano Giuntoli stanno portando avanti un corteggiamento molto marcato con Wanda Nara, dopo di che bisognerà fare i conti con l'Inter. E' veramente difficile capire come andrà a finire".

Insomma, per il bomber di Rosario persiste anche l'interesse della Juventus che sta temporeggiando per ingaggiare il classe 1993, ma il Napoli è intenzionato seriamente a portare l'argentino in azzurro.