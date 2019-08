Icardi: mister Conte nicchia ma ha un'idea ben precisa

La vicenda di Icardi riempirà le pagine di mercato fino alla conclusione, salvo sorprese eclatanti. L’ex capitano continua ad allenarsi in gruppo pur essendo evidente la sua situazione di separato in casa dopo che la società ha deciso la sua esclusione dal futuro nerazzurro.

Nel frattempo da Roma, Napoli e Torino continuano ad arrivare solo indiscrezioni e nessuna offerta formale, in una partita a scacchi in fase di stallo ormai da diverse settimane.

Oggi Sportmediaset ha rilanciato uno scenario in controtendenza rispetto alle voci, secondo il quale Icardi potrebbe tener fede alla sua parola e rifiutare ogni offerta per cambiare aria. E secondo l’emittente, la sorpresa davvero importante verrebbe dall’atteggiamento di Antonio Conte, che per ora resta dietro le quinte ma qualora l’argentino dovesse restare sarebbe assolutamente convinto di poterlo ricostruire ad altissimi livelli.