"Icardi? Lo prenderei di corsa". Repice sorprende tutti e fa riflettere l'Inter

Da quando a metà febbraio è accaduto quello che tutti ricordiamo, Mauro Icardi viene visto come un calciatore sempre più lontano dall'Inter. Su di lui vi è l'interesse della Juventus e della Roma. Quest'ultimo club però, vista l'onerosità dell'affare (l'Inter vuole cederlo ad almeno 70 milioni di euro), difficilmente potrà permetterselo.

Vista l'evidente volontà di cedere l'argentino per monetizzare e reinvestire sul mercato, il giornalista Rai Francesco Repice ha elencato alcuni calciatori che ingaggerebbe volentieri per la Roma, tra cui proprio Icardi. Queste le sue parole:

"Icardi? Prenderei anche lui di corsa. Ma stiamo scherzando? Quello è un giocatore vero va via dall’inter per motivi che conosciamo, ma anche sue volgiamo per un motivo tecnico. L’Inter sceglie Edin Dzeko perché sa giocare al pallone con i piedi".