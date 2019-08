Icardi: linea dura della società, Zhang si rifiuta di incontrarlo

Il Corriere dello Sport fotografa le ultime ore della vicenda Inter-Icardi, con l’ex capitano sempre più chiuso nel sul castello di orgoglio, mentre il Napoli attende ancora una sua risposta all’offerta già presentata all’Inter e già accettata. Anche per questo la società partenopea , “è irritata con la Juve, che accusa di ingerenze, azioni di disturbo finalizzate a far sì che Maurito non decida di passare alla concorrenza.”

Anche se la società bianconera non si è mai esposta fino ad oggi, in casa nerazzurra c’è la sicurezza che i rapporti tra Paratici e Wanda Nara proseguano, anche “soltanto per far sì che il “grande disturbo” continui ad avvelenare le giornate di Marotta.”

Icardi continua a manifestare sui social la propria tranquillità ma è evidente che la situazione sia pesantissima anche per lui. Secondo il Corriere dello Sport “avrebbe voglia di parlare con Zhang ma non gli viene concessa l’occasione”, e nel frattempo continua a chiedersi perché Nainggolan e Perisic abbiano avuto l’opportunità dell’uscita con un prestito, possibilità che a lui viene negata.