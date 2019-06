Icardi, la Juventus insiste per uno scambio con Higuain: le ultime

Non accennano a placarsi i rumors di mercato in casa Inter. Dopo aver virtualmente chiuso per Sensi e Agoumé, gli addetti ai lavori nerazzurri stanno lavorano anche sui fronti Lazaro e Lukaku. Per il primo l'Herta Berlino continua a chiedere 30 milioni, ma intorno ai 25 si potrà chiudere senza problemi.

Per il bomber belga invece, si prospetta un'offerta con un prestito oneroso fissato a circa 20 milioni più conseguente riscatto. Il Giornale però, questa mattina si è soffermato soprattutto sullo scambio Higuain-Icardi tanto voluto dal club bianconero. A riguardo, il quotidiano riporta:

"Nessuna novità su Icardi, che rimane fuori dai piani di Conte ed è sul mercato: i nerazzurri chiedono 60 milioni, la Juventus lavora ad uno scambio con Higuain".