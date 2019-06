Icardi, la Juve non si muove: lo scenario è a dir poco apocalittico

In casa Inter sarà senza dubbio l'estate più rovente degli ultimi anni. Con l'arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra, i colpi a sorpresa per far contento il tecnico salentino quasi certamente arriveranno.

Se poi a questo, in ottica mercato in uscita, si aggiunge la possibile permanenza di Icardi, dire che sarà un mercato dalle mille sorprese sarebbe riduttivo. Sul possibile passaggio dell'argentino in bianconero, questa mattina il Corriere dello Sport ha scritto:

"Kean piace, ma ha un solo anno di contratto e con Raiola come agente, secondo i nerazzurri la Juve ne ha perso il pieno controllo.Mandzukic e Cuadrado, anche come parziali contropartite, non scaldano. Il club della famiglia Zhang valuta Icardi almeno 70 milioni, la Juve meno. Siamo al muro contro muro. Tra l’argentino e l’Inter, ma anche tra i due club".