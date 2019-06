Icardi, l'Inter ha tentato il colpo grosso ma è andata male

Niccolò Ceccarini, uno degli esperti di calcio mercato di SportItalia, ha riportato un retroscena sconosciuto fino ad oggi sulla situazione di Mauro Icardi. Secondo il giornalista l’Inter ha intenzione di vendere l’ex capitano ma senza urlarlo ai quattro venti per non svalutare ulteriormente il suo valore. Icardi ha una clausola rescissoria di 110 milioni, valida per l’estero e solo fino al 15 luglio, ma questo valore al momento sarebbe fuori mercato. Ha 25/30 gol nei piedi a stagione ma nonostante questo e l’età di 26 anni, le polemiche dei mesi scorsi e la sua lontananza dai campi per quasi due mesi hanno limitato sia il valore che la sua appetibilità sul mercato.

L’Inter sarebbe dunque costretta a cederlo a valori decisamente più bassi rispetto alla clausola rescissoria, sempre garantendosi una cospicua plusvalenza ma realizzando un’operazione con scarso fondamento. L’indiscrezione importante è arrivata al termine della riflessione. Secondo Ceccarini l’Inter avrebbe addirittura tentato di inserire Icardi come contropartita per arrivare a Lukaku, ottenendo però una risposta negativa da parte dello United.