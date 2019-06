Icardi, l'argentino punta i piedi: via da Milano solo per la Juventus

Ormai è chiaro a tutti: il mercato estivo dell'Inter dipende tutto da Icardi. A finanziare i colpi in entrata, dovrebbe essere la cessione del bomber rosarino che però non sembra intenzionato a lasciare (almeno nell'immediato) Milano.

I contatti con la Juve negli ultimi mesi sono stati serratissimi (anche in virtù di un possibile scambio con Dybala), ma sia l'ex Samp, sia la moglie-agente Wanda, hanno più volte ribadito di non voler lasciare il capoluogo lombardo. Sul futuro del classe '93, la redazione di Repubblica questa mattina ha scritto:

"L'Inter lo ha offerto alla Roma (chiedendo in cambio Zaniolo), lo ha proposto al Napoli: ai nerazzurri basterebbe scambiarlo a cifre elevatissime per mettere a bilancio una plusvalenza indispensabile. Lui però ha una sola idea in testa: la Juve. Subito o in futuro, anche a costo di aspettare. L’attaccante infatti si è promesso alla società bianconera. E per trasferirsi è pronto al braccio di ferro".