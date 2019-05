Icardi-Juve, Paratici ha già pronto il piano per portarlo a Torino

Inter sempre più in allerta per quel che concerne i possibili assalti della Juventus per arrivare ad Icardi. Il bomber di Rosario piace al club torinese ormai da anni, ma la prossima estate potrebbe essere quella decisiva per portarlo a Torino.

E' vero, l'Inter dalla cessione del n°9 vorrebbe monetizzare per poi reinvestire, ma allo stesso tempo vorrebbe evitare di cedere il proprio ex capitano agli storici rivali. Ultimamente si è parlato anche di uno scambio con Dybala, ma a riguardo Tuttosport rivela:

"Il piano di Paratici prevede proprio la cessione all’estero della Joya e quindi, in un secondo tempo, l’offerta cash per Icardi che non dovrebbe superare i 60 milioni, praticamente il 50% in meno rispetto alla clausola rescissoria. La Juve non rinforzerebbe l’Inter con Dybala e si prenderebbe (a prezzo di saldo) il suo bomber da 123 gol".