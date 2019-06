Icardi-Juve, niente scambio con Dybala: spunta un'altra ipotesi

Futuro sempre più folto di interrogativi per Icardi. Il giocatore, nonostante abbia ribadito più volte di voler restare a Milano, secondo la Gazzetta dello Sport andrebbe alla Juventus di corsa.

Le "opzioni" per accontentarlo in questi mesi non sono mancate (una su tutte quella di un possibile scambio con Dybala). Eppure, questa mattina la rosea riporta un'altra strada che Inter e Juventus potrebbero percorrere:

"La soluzione che piace a Marotta è lo scambio con Dybala, ma da sponda Juve non ha trovato sponsor. C’è sempre Cuadrado, che Conte stima, ma si dovrebbe rivalutare il cash in ballo nell’affare".