Icardi-Juve, Bucchioni spiega perchè i bianconeri potrebbero rinunciare

Ennesimo capitolo della telenovela Icardi-Juve. Nelle ultime ore si è discusso molto di un possibile incontro tra la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, e il DS juventino Fabio Paratici.

Un incontro che lascerebbe presagire un avvicinamento tra le parti ma che, secondo Enzo Bucchioni, sarebbe un affare non perfettamente in linea con gli standard dei bianconeri. A riguardo infatti, il noto editorialista a Radio Sportiva ha detto:

"Mi sembrerebbe strano che la Juventus, una società che ha sempre fatto delle regole un suo must, vada a mettersi in casa un giocatore come Icardi, con tutte le problematiche che si porta dietro, difficilissime da gestire".