Icardi Juve, Biasin fa una precisazione sulla volontà del giocatore

Quello di Mauro Icardi alla Juventus è un discorso che torna in voga ormai ciclicamente. L'attaccante argentino piace al club bianconero da più di un anno e questo non è di certo un mistero.

A non fare andare in porto le numerose trattative tra Inter e Juventus però, ogni volta è stato proprio Icardi. Stando a quanto riferito da Fabrizio Biasin a Radio Sportiva infatti, in passato sarebbe stato proprio l'ex Samp a declinare ogni offerta proveniente da Torino.

Il tutto perché Icardi non ha mai smesso di sperare di essere reintegrato dall'Inter. Ora però la situazione è cambiata: il percorso dell'ex capitano nerazzurro a Milano si è concluso e l'ipotesi Juventus ora potrebbe tornare in auge in maniera decisiva.