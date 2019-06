Icardi, Inter pronta a passare alle maniere forti: ecco cosa rischia il n°9

Nervi tesi in casa nerazzurra. Nonostante Mauro Icardi sia consapevole di non rientrare nei piani della nuova Inter targata Antonio Conte, il giocatore sembra pronto ad imporsi per rimanere.

La moglie e agente del bomber rosarino Wanda Nara, sembrerebbe intenzionata anche a comunicare alla dirigenza di rimanere fino al termine del contratto, facendo perdere al club meneghino la possibilità di cederlo e monetizzare.

A tale "minaccia" però, il club di Corso Vittorio Emanuele potrebbe rispondere con l'esclusione del giocatore dalla rosa. Insomma, una situazione sempre più spinosa che andrebbe risolta in tempi brevi.