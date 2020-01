Icardi Inter, non sicura la permanenza al Psg: lo scenario

Mauro Icardi sembrerebbe essere uno dei profili utili in casa Inter per fare cassa: l'attaccante albiceleste, dopo la parentesi burrascosa dello scorso anno a San Siro, avrebbe trovato la sua dimensione a Parigi.



Il Psg avrebbe già apparecchiato la tavola per il riscatto del giocatore, anche se Wanda Nara (moglie/agente di "Maurito") avrebbe riallacciato i contatti con la Juventus.



Nel contratto del calciatore è presente una clausola che gli permetterebbe di accasarsi con un altro club e di opporsi quindi al trasferimento definitivo col club francese. Le due parti tornano a sentirsi, con la Juve che studia il colpo e con Icardi che non vedrebbe di malocchio un approdo a Torino. A riportarlo è La Repubblica.