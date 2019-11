Icardi Inter, il Psg ha già preso la decisione sull'argentino

Mauro Icardi sta lasciando tutti di stucco in Francia e le statistiche confermano questa tesi: con la maglia del Paris Saint-Germain "Maurito" ha segnato 9 reti in 10 partite.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Buzzsport.fr" Leonardo e Al-Khelaifi sarebbero intenzionati a riscattare il centravanti di proprietà dell'Inter e di accelerare i tempi col club nerazzurro in vista della prossima finestra invernale di calciomercato.



Marotta e Ausilio sarebbero inoltre disposti a venire incontro al club parigino, data la volontà di portare a termine al più presto il trasferimento dell'attaccante argentino. Il Psg in questo modo risparmierebbe tra i 5 e i 10 milioni, con le due parti volenterose di completare l'affare.