Icardi, il futuro del n°9 può ribaltarsi: possibile convocazione per la tournée

Possibile cambio di prospettiva nel futuro di Mauro Icardi. Il giocatore, che l'Inter vorrebbe vendere per poi reinvestire, potrebbe essere convocato sia per il ritiro di Lugano che partirà il 7 luglio, sia per la tournée in Asia.

Negli scorsi giorni si era parlato di una possibile non convocazione da parte del tecnico Antonio Conte per convincere l'argentino e la moglie-agente Wanda Nara a cambiare aria. Oggi invece, la Gazzetta dello Sport riporta:

"Icardi sta «assaggiando» l’Asia: se non ci saranno novità di mercato sul suo conto, l’attaccante sarà regolarmente presente al raduno del 7 luglio della squadra di Antonio Conte e successivamente nella tournée asiatica tra Singapore, Cina e Macao. Più facile che, se separazione con l’Inter sarà, il tutto avverrà più avanti nel mercato".