“Icardi era già del Monaco” poi tutto è saltato, il grande rifiuto

Il giornalista Tancredi Palmeri ha appena pubblicato sul suo canale You tube una dettagliata ricostruzione di quanto successo negli ultimi giorni a proposito della vicenda Icardi. Questa la sua fotografia: “La cosa è un po’ diversa da come i giornali la raccontano. Il ricorso inviato al Collegio Arbitrale non è il primo atto. Icardi aveva inviato altre lettere nelle settimane precedenti chiedendo alla società il reintegro. Perché adesso il ricorso? E’ evidente, stiamo arrivando alla fine del mercato, si apre la stagione senza un ritorno, senza alternative. Ma occorre avere attenzione alla tempistica. Giovedi e venerdi Monaco Inter e Icardi con Wanda si riuniscono per la trattativa dopo i vari contatti dei giorni precedenti. Non a caso la cessione di Falcao al Galatasaray era chiusa da una settimana ma veniva ritardata perché il Monaco doveva trovare una alternativa, era convinto di arrivare a Icardi, poi è arrivato Augustin e nella giornata di sabato Falcao è pasaato al club turco.

Giovedi a Montecarlo l’Inter si siede con il Monaco e concretizza la cessione. Marotta e Antonello tornano a Milano, venerdì passano la giornata in riunione con Wanda Nara. Si arriva ad un accordo. Il Monaco offre e attraverso Wanda Nara viene accettata la proposta di 12 milioni all’anno netti più 2 di bonus, con il cartellino pagato dal Monaco circa 65 milioni di euro, affare voluto da tutti.

Fino a qua i fatti. L’unico che non accetta il trasferimento è Icardi. Wanda Nara prende gli accordi, sarà per amore dell’Inter, per orgoglio per vendetta, nessuno sa la verità, ma Icardi rifiuta il passaggio. Non perchè al momento ci sia un’offerta della Juventus che sarà difficile che arrivi visto che mancano 36 ore alla chiusura. Icardi è l’unico che dice “no, io voglio rimanere”. Sarà per giocarsi le sue carte, per ripicca per le decisioni subite negli ultimi mesi, giustamente o meno.

La tempistica è strana: il ricorso viene diffuso alle redazioni solo alle 20,30 di sera, quando da mezz’ora è collassata la trattativa con il Monaco, è una tempistica strana. E’ovvio non tanto forse il tentativo di Icardi di mettere in imbarazzo l’Inter quanto quello dell’Inter di mettere Icardi con le spalle al muro di fronte all’opinione pubblica.

Ma c’è un ultimo dettaglio, nelle ultime 48 ci sono stati contatti tra il Barcellona e l’Inter, legati al passaggio di Neymar al Barca con tanti soldi e molti giocatori interessati all’affare, dunque di difficile conclusione.

Il Barcellona ha contattato Icardi dicendogli che considerano la possibilità di prendere lui se non arrivasse Neymar. Icardi ha ascoltato, non ha declinato non ha accettato. Questo serve solo per permetter a ciascuno di farsi un’opinione. Certo è che le cose sono spesso diverse da come vengono presentate: Icardi non ha inseguito i soldi né l’ambizione, se sia per amore o per cocciutaggine solo il tempo lo dirà.