Icardi-Dybala, lo scambio saltato due anni fa torna di moda?

Dybala e Icardi, connazionali e pedine di mercato. L'idea di scambio che non si era concretizzata due anni fa tra Inter e Juventus potrebbe diventare reale con il Paris Saint-Germain, secondo Tuttosport:

"Un ritorno di fiamma di quella che, nel 2019, era molto più che un’idea per l’Inter, all’epoca alle prese con la grana Maurito. I buoni rapporti Juventus-Paris Saint Germain e la stessa età dei due giocatori (entrambi attaccanti del 1993) agevolano i discorsi. Senza contare che Icardi in Italia tornerebbe volentieri e Dybala, in caso di separazione dai bianconeri, guarderebbe con un certo fascino alla Tour Eiffel. I margini per trovare un buon compromesso ci sono", si legge sul giornale torinese.

L'Inter osserva, curiosa, la situazione: Icardi alla Juventus è tornato di moda.