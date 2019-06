Icardi-Dybala ipotesi viva. Per Dzeko, Chiesa e Barella bisogna attendere

Inizia ad infiammarsi il mercato interista. Con Antonio Conte ufficialmente insediato da qualche giorno, la società meneghina è al lavoro per regalare al tecnico salentino una rosa capace di competere con tutti.

Innanzitutto però, bisognerà capire che ne sarà del futuro di Mauro Icardi. Il bomber di Rosario è stato accostato più volte alla Juventus in un ipotetico scambio con Paulo Dybala, ma attualmente tale ipotesi rimane tale. Nulla di concreto dunque, almeno per il momento.

Molto più semplici invece le piste conducono ad Edin Dzeko e Nicolò Barella. Il primo ha già un accordo di massima con il club di Corso Vittorio Emanuele, mentre per il secondo si sta cercando di far calare le pretese del patron sardo Tommaso Giulini attraverso l'inserimento di qualche contropartita tecnica. Molto più complicata infine l'ipotesi Federico Chiesa: il talento Viola è richiesto da mezza Europa, e battere la concorrenza non sarà affatto semplice.