Icardi, dopo la bufera arriva il compromesso a sorpresa?

Pierluigi Pardo, giornalista e conduttore di Tiki Taka, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte. Argomento principe la situazione di Mauro Icardi. “Nonostante abbia vissuto una stagione televisiva accanto a Wanda Nara, non ci ho capito nulla! Scherzi a parte, credo che Icardi voglia restare all’Inter, ma bisognerà trovare una soluzione e l’idea di tenerlo in rosa senza farlo giocare è un’ipotesi eccessiva. Dopo il muro contro muro si arriverà ad un compromesso”.

Sull'ipotesi di un passaggio dell'argentino alla Juventus, Pardo ha detto che “Negli anni e anche ultimamente con le poche uscite attraverso i social, non ha fatto nulla per ingraziarsi i tifosi della Juve e credo sia sincero in questo, ma se Conte non lo vuole, c’è poco da discutere”.