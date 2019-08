Icardi, De Laurentiis confessa di valutarlo: le parole del n°1 azzurro

E' un mercato leggermente in stand-by quello partenopeo che, dopo aver perso Pepé sempre più in orbita Arsenal, non sta riuscendo a formalizzare altri acquisti.

E' vero, gli azzurri hanno già preso Di Lorenzo, Manolas, ed Elmas, ma l'attenzione del club azzurro dovrà - inevitabilmente - concentrarsi anche sul reparto offensivo. Sotto quest'ultimo punto di vista, il n°1 del Napoli De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport non si è nascosto e ha detto:

"Al di là di James, Lozano e Icardi ci sono tanti altri nomi che stanno valutando. Quando ho offerto una cifra al cubo per Pepé non ci siamo riusciti alla fine perché il vero calcio alberga in Inghilterra. Con il ritorno di Conte, Ancelotti e Sarri siamo più forti ma serve tempo per tornare grandi".