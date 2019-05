Icardi - Conte non lo vuole, ma ci sono più fattori da valutare

Ci siamo, l'avventura di Mauro Icardi all'Inter sta per volgere al termine. Nonostante l'argentino, insieme alla moglie e agente Wanda Nara, abbia ribadito più volte di voler restare a Milano, il suo futuro è sempre più lontano dalla Lombardia.

Il neo-tecnico dell'Inter Antonio Conte infatti, sembra aver già fatto sapere al bomber rosarino di non avere intenzione di inserirlo all'interno del proprio progetto tecnico.

Per l'ex Samp si era presentato l'Atletico Madrid, destinazione però non gradita dal giocatore. L'Inter dal canto suo chiede 70 milioni di euro, ma vista la volontà del giocatore e il raffreddamento dei dialoghi con la Juventus, per parlare con certezza del suo futuro bisognerà attendere qualche altra settimana.