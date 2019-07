Icardi, clima tra Inter e Juve gelido: per l'argentino rispunta la Roma

Giorno dopo giorno, mentre l'Inter è atterrata a Macau dopo essere stata a Singapore, Mauro Icardi continua la propria preparazione atletica estiva in solitaria al Suning Training Centre di Appiano Gentile.

La moglie e agente Wanda Nara continua a lavorare per cercare al marito-assistito un'altra sistemazione, ma il giocatore non vuole saperne: vuole rimanere all'Inter e riconquistarsi la squadra di cui è stato capitano per anni.

L'Inter dal canto suo resta inamovibile, è a testimonianza di ciò ci sono le parole di ieri del patron Steven Zhang che ha ribadito che sulla vicenda Icardi non ci sono stati ripensamenti. Nel frattempo, al tavolo dell'affare Icardi è tornata a sedersi la Roma che è pronta ad offrire il cartellino di Edin Dzeko più un conguaglio da 30 milioni.