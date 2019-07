Icardi: c'è la scelta di Wanda Nara, un primo chiarimento

Poco fa su TeleLombardia nel corso di QSVS è stata data la notizia che Mediaset, per voce del responsabile dei palinsesti Mauro Crippa, ha deciso di confermare Wanda Nara nel ruolo di opinionista anche nella prossima stagione televisiva di Tiki Taka. La decisione della moglie-agente di Icardi di continuare l'avventura televisiva è una scelta chiara non solo per il suo futuro ma anche per quello dell'ex capitano nerazzurro

Appare chiaro infatti che Milano resti il centro nevralgico degli interessi dei due giovani e della loro famiglia. Il fatto che i due abbiano da poco acquistato un lussuoso appartamento nella zona immediatamente circostante la nuova sede del'Inter rappresenta una ulteriore conferma di ciò. Ma questo non significa automaticamente permanenza all'Inter, vista la ferma posizione di Conte in senso del tutto contrario.

La scelta di Wanda sembra allontanare tanto l'ipotesi della Roma quanto quella del Napoli, a causa delle distanze inconciliabili con il menage familiare della coppia. Resta dunque solo Torino, distante un'ora o poco più, e la Juventus che tramite Paratici non ha mai smesso negli ultimi mesi di tenere rapporti continui ed amichevoli con la giovane manager. Vale la pena ricordare che non più tradi di qualche giorno fa, Wanda Nara avrebbe confessato di essere pronta a lasciare la trasmissione se questo avesse potuto facilitare una ricomposizione della vicenda con la società nerazzurra. Anche per questo i conti sembrano fatti...