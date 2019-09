Icardi: arrivano le prime parole del neo acquisto francese

Appena formalizzato il trasferimento al PSG in prestito con diritto di riscatto, Icardi ha parlato al sito ufficiale del club francese. L'ex capitano nerazzurro ringrazia il PSG per la fiducia che gli ha dimostrato e assicura l'impegno più totale per aiutare il club a raggiungere gli obbiettivi in tutte le competizioni.

Il PSG è diventato un posto centrale nel calcio internazionale, che attira grandi giocatori come visto negli ultimi anni. Gli standard sulle prestazioni sono molto alti qui a Parigi, le ambizioni sono molto grandi e io sono certo che ci siano tutte le condizioni per poter andare ancora più in alto di adesso."

Infine Icardi ha riferito di aver appena terminato la visita al Parco dei Principi, il suo nuovo stadio .