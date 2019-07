Icardi, Amoruso consiglia la destinazione ideale per l'argentino

Le voci sul futuro professionale di Mauro Icardi sono fanno sempre più fitte. L'argentino infatti - controvoglia - con ogni probabilità dovrà abbandonare il capoluogo milanese.

Su di lui ha chiesto informazioni concrete la Juventus. L'Inter dal canto suo avrebbe aperto ad un'operazione con i bianconeri in cambio di Paulo Dybala, ma il tecnico juventino Maurizio Sarri non ha alcuna intenzione di privarsi della Joya.

E' così dunque che, a tre anni di distanza, per il bomber rosarino è rispuntato il Napoli. Sul trasferimento in Campania a scapito di quello in Piemonte, Nicola Amoruso a Radio Sportiva ha detto:

"La Juventus potrebbe essere interessata, ma il contorno di Icardi non è adatto al contesto bianconero. Al Napoli invece troverebbe l'ambiente ideale e sarebbe il bomber che manca agli azzurri".