Icardi, altro che Juventus: l'argentino ha un'altra preferenza

Inizia ad entrare nel vivo il futuro professionale di Mauro Icardi. L'argentino, costretto a fare le valigie e a lasciare Milano, è sempre più in direzione Napoli.

A confermarlo sono state delle persone molto vicine alle vicende di casa Icardi che sulle frequenze di Radio Kiss Kiss hanno detto:

“Non registriamo alcuna apertura nei confronti della Roma. Se al 20 agosto dovesse restare solo quell’opportunità allora ci puoi pensare, ma ad oggi non c’è nessuna apertura. In pole nelle preferenze di Icardi c’è il Napoli e non la Juventus”.

Insomma, l'ipotesi Roma per il classe '93 è quasi da scartare del tutto. Per l'ex Samp dunque, si prospetta un futuro sotto il Vesuvio.