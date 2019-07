Icardi al Milan? Stefano Agresti analizza tale ipotesi

Da ormai mesi non si fa altro che parlare del futuro di Mauro Icardi. Il ragazzo ha più volte giurato amore alla Milano nerazzurra, ma nonostante ciò l'Inter resta inamovibile: vuole cederlo per far cassa.

Per il bomber di Rosario, stamane sulle frequenze di Radio Sportiva si è parlato anche dell'ipotesi Milan, ma Stefano Agresti - direttore di calciomercato.com - ha smentito motivando la sua tesi. Queste le sue parole:

"Icardi al Milan? Lui rimarrebbe a San Siro ma credo che non rientri nei piani rossoneri, anche perché Icardi ambisce ad una squadra competitiva e ad oggi il Milan dispiace dirlo ma non lo è".