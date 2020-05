Icardi ad un passo dal PSG: attesa per il week-end l'ufficialità

Icardi sta per diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport. Il club parigino ha ottenuto uno sconto dall'Inter rispetto alla cifra pattuita un anno fa per il riscatto, che ammontava a 70 milioni di euro.

Ora l'argentino verrà riscattato per una cifra che si aggira tra i 60 e i 65 milioni, con una parte legata a die bonus che marotta vuole facilmente raggiungibili. Secondo il quotidiano romano l'ufficialità potrebbe arrivare già nel week-end.

Il CDS sottolinea poi che si tratterà della cessione più ricca della storia dell'Inter. Il valore complessivo dell'operazione Ibrahimovic-Barca ammontava a 70 milioni circa, ma di mezzo, in quell'occasione, c'era il cartellino di Eto'o.