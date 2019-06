Icardi, a breve summit Marotta-Inter: c'è un rischio da evitare

Giorni sempre più frenetici in casa Inter per quel che concerne il futuro di Icardi. Il bomber di Rosario, che ha già espresso la propria volontà di rimanere a Milano, potrebbe arrivare al cosiddetto "muro contro muro".

Il club meneghino infatti, in contrapposizione alla volontà del giocatore, vorrebbe cederlo per monetizzare e per poter reinvestire sul mercato. Sul futuro del classe '93, stamane la Gazzetta dello Sport ha scritto:

"L’Inter proverà a stanare Icardi, mettendo sul piatto l’interesse ricevuto di alcuni club (il Napoli in Italia). Se Mauro, come è prevedibile, rifiuterà anche solo di parlarne, aumenterebbero i sospetti in direzione Juventus. Con tutte le conseguenze del caso. La più pericolosa delle quali porterebbe Conte a dover gestire in prima persona il problema, dall’8 luglio in poi".