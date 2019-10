Ibrahimovic, Longhi spiega perchè lo svedese farebbe comodo all'Inter

Quella del ritorno in Serie A di Zlatan Ibrahimovic è una suggestione nata quasi per gioco, quando il fuoriclasse svedese ha inviato sui social ad un amico genoano un video dove diceva che sarebbe stato pronto a tornare per vincere lo scudetto proprio con il Grifone.

Un contesto goliardico che però adesso, specialmente per l'Inter, potrebbe concretizzarsi seriamente. A parlare di un possibile ritorno di Ibrahimovic nella Milano nerazzurra (e non solo), ci ha pensato Bruno Longhi a Radio Sportiva. Queste le parole della celebre voce che per anni ha commentato le partite del nostro calcio:

"Ibrahimovic potrebbe tornare in Italia per tamponare le falle che si sono venute a creare in molti club: l'Inter ha perso Sanchez, il Milan aspetta Godot Piatek e al Napoli ritroverebbe Ancelotti. Ipotesi premature, per ora".