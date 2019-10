Ibrahimovic-Inter, suggestione più che possibile per due motivi

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di un possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic all'Inter, lo stesso club in cui tra il 2006 e il 2009 in 88 partite disputate lo svedese è andato in rete ben 57 volte.

I nerazzurri infatti, complice anche l'infortunio di Alexis Sanchez che vedrà il cileno ai box per almeno tre mesi, sono alla ricerca di un altro attaccante. Recentemente si sono fatti anche i nomi di Andrea Petagna della Spal e di Olivier Giroud del Chelsea.

Il club ferrarese però, vista anche la situazione attuale in classifica non propria rosea (i biancoazzurri sono attualmente diciassettesimi a pari punti con Sassuolo, Brescia e Lecce), difficilmente si priverà del proprio bomber.

Per quanto concerne il Chelsea invece, bisogna sottolineare l'impossibilità dei Blues di acquistare un eventuale sostituto del campione del mondo per via del blocco del mercato. Per questo motivo, considerando che dal primo gennaio Ibrahimovic sarà svincolato, la pista che porta all'ingaggio dell'ex PSG per l'Inter sarebbe quella più facilmente percorribile.