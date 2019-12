Ibrahimovic Inter, il retroscena: "Sarebbe tornato volentieri"

La notizia di mercato di oggi è Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ufficialità che il club rossonero ha dato nel tardo pomeriggio. L'attaccante svedese torna in Italia dopo l'ultima esperienza che l'ha visto protagonista negli Stati Uniti. Un ritorno che ha avuto una sola destinazione da sempre: Milano.

Oltre due mesi fa, il 18 ottobre scorso, vi abbiamo raccontato di un accordo raggiunto tra Giuseppe Marotta e Mino Raiola per il passaggio di Ibrahimovic all'Inter, sei mesi di ingaggio con opzione per l'anno successivo (stesso tipo di contratto proposto dal Milan e accettato dal giocatore ). Dopo l'infortunio di Alexis Sanchez (il cileno si sta allenando in vista del rientro a gennaio), l'idea Ibrahimovic è diventata reale, con i soli Lautaro Martinez e Romelu Lukaku nell'attacco nerazzurro.

Un mese dopo, il 25 novembre, le nuove notizie raccolte parlavano di un Ibrahimovic intenzionato a tornare a Milano. La frenata dell'Inter, l'entrata del Milan, che ha corteggiato il centravanti fino all'ufficialità arrivata poche ore fa.

In data odierna, la gazzetta.it ha parlato del retroscena legato a Ibrahimovic: "Sarebbe tornato volentieri nell'altra Milano". Per uno svedese che non è arrivato alla corte di Conte, un altro potrebbe arrivare, se non a breve, a giugno 2020. E' Dejan Kulusevski, autentico trascinatore del Parma di D'Aversa in questa prima parte di stagione, molto vicino a vestire nerazzurro.