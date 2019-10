Ibrahimovic-Inter, Bucchioni precisa: Conte vorrebbe un altro tipo di colpo

Non è più un mistero che l'Inter, dopo aver appreso la notizia dell'infortunio di Alexis Sanchez, sia partita alla ricerca di un nuovo attaccante. In questi giorni si sono fatti parecchi nomi, tra cui Kevin Lasagna, Andrea Petagna e Olivier Giroud.

Quest'ultimo con il Chelsea ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, ma considerando che i Blues durante la sessione di mercato invernale non potranno acquistare nessuno per via del blocco del mercato, è difficile pensare che il francese possa fare le valigie immediatamente.

Ed è qui che per l'Inter si fa largo l'ipotesi (o per meglio dire suggestione) Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese tornerebbe in Italia volentieri, ma a fare chiarezza sulle priorità di Antonio Conte ci ha pensato il famoso editorialista Enzo Bucchioni che su TuttomercatoWEB ha scritto:

"L’infortunio di Sanchez ha costretto i nerazzurri a puntare sul baby Sebastiano Esposito e si guarda al mercato di gennaio. Giroud è uno che piace. Ma non solo. Beppe Marotta medita, cerca un’idea percorribile, Ibra si è offerto, si riflette. Però se Conte dovesse scegliere prenderebbe più volentieri un centrocampista".