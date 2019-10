Ibrahimovic di nuovo all'Inter? Moratti dice come la pensa a riguardo

Quella del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in maglia nerazzurra è una suggestione che negli ultimi giorni si è fatta piuttosto insistente. Lo svedese, a cui scadrà il contratto con i L.A. Galaxy il prossimo 31 dicembre, sembrerebbe essersi offerto al club nerazzurro.

Il giocatore dal canto suo si dice convinto di poter ancora dare molto. All'Inter inoltre, complice l'infortunio di Alexis Sanchez, un ulteriore attaccante potrebbe far comodo. Nel frattempo, a parlare del possibile ritorno di IbraCadabra ci ha pensato proprio chi lo portò a Milano per la prima volta: Massimo Moratti.

“Riportare Ibra? Può darsi che io una pazzia l’avrei fatta però c’è da tenere un equilibrio e rispettare i giocatori che ci sono. Bisogna considerare tutte queste cose”.