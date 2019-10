Ibrahimovic, alla corsa per lo svedese si unisce anche il Napoli: parla DeLa

Quella del possibile ritorno nella massima competizione italiana da parte di Zlatan Ibrahimovic è una suggestione che nelle ultime settimane - complice l'infortunio di Alexis Sanchez - si è fatta spazio in orbita Inter.

Oggi però, ai microfoni di Sky Sport il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha nascosto che un tentativo per portare lo svedese in Campania lo farà. Queste le sue parole a riguardo:

"Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione, dipende da lui. Ogni cosa ha una sua logica. C'è qualcosa in ballo? Se ne sta parlando da qualche mese".

Insomma, Ibrahimovic è un'occasione che non solo l'Inter vorrebbe cogliere. L'attuale contratto del giocatore con i L.A. Galaxy in scadenza il prossimo 31 dicembre, fa di lui un profilo parecchio appetibile.