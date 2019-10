Ibrahimovic a Eurosport: lo svedese commenta il possibile addio ai Galaxy

Negli ultimi giorni il suo nome si è fatto prepotentemente spazio all'interno dei taccuini degli addetti ai lavori dell'Inter. Zlatan Ibrahimovic però, accostato ai nerazzurri come possibile vice-Romelu Lukaku, ha commentato i rumors su di lui in maniera piuttosto serena.

"Ho un contratto fino al 31 dicembre. Fino ad allora non ho pensieri, rispetto il mio contratto. Se andrò via avrete meno di cui scrivere. Se starò qui allora avrete ancora qualcosa di cui scrivere. Vedremo cosa succede".

Questo è quanto riferito dal fuoriclasse svedese in esclusiva per Eurosport. L'Inter, complice anche l'infortunio alla caviglia di Alexis Sanchez che terrà il cileno ai box per almeno due mesi e mezzo, a gennaio cercherà di arrivare a qualche attaccante, e quello di Ibrahimovic è destinato a rimanere uno dei profili più graditi quanto abbordabili.