TS - Difesa Inter, caccia al parametro zero per l'estate

Con tre difensori in scadenza di contratto e uno solo certo di rimanere (parliamo di D'Ambrosio, mentre gli altri due sono Ranocchia e Kolarov) per l'Inter è partita la caccia ad un centrale di difesa.

Il nome che sta circolando in questi ultimi giorni, come conferma Tuttosport, è quello di Nikola Maksimovic, 29 anni, in scadenza con il Napoli. "Come alternativa non dispiace, ma non è una prima scelta", afferma il quotidiano. Non sembra caldo neanche il nome di Mandi del Betis, anch'egli in scadenza col club di Siviglia.

Guardando in Germania ci sono anche Jerome Boateng e Mustafi, da Bayern e Schalke, sempre vicini allo svincolo.